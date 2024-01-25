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Шведский премьер посетит Венгрию для переговоров с Орбаном о вступлении в НАТО

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Фото: Global Look Press/Henrik Montgomery/Tt
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Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон принял приглашение своего венгерского коллеги Виктора Орбана посетить Будапешт, чтобы обсудить с ним заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщила в четверг, 25 января, телекомпания Sveriges Television.

Орбан отправил Кристерссону пригласительное письмо двумя днями ранее, 23 января. В нем он среди прочего указал на то, что «сильное взаимное доверие должно быть основой политических соглашений или соглашений о безопасности между Швецией и Венгрией».

В четверг Кристерссон в ответном письме написал, что согласен с тем, что расширение диалога между странами было бы полезно. Он сообщил, что будет рад приехать в Будапешт для дальнейшего обсуждения, когда это устроит обе стороны, а также что у них есть возможность выступить в Брюсселе 1 февраля на заседании Европейского совета.

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Днем ранее, 24 января, Орбан заявил, что правительство страны поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс. Он также добавил, что правительство Венгрии продолжит призывать парламент страны к одобрению заявки королевства на присоединение к блоку, а также к ратификации этого решения при первой возможности.

В тот же день парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Кристерссон поприветствовал это решение, добавив, что теперь страна на один шаг ближе к полноправному членству в альянсе.

Таким образом Венгрия осталась единственной участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО будет рассмотрен в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки.

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