Российский самолет Ил-76, в котором перевозили украинских военнопленных, был сбит из американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом в четверг, 25 января, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на французский военный источник.

«Разбившийся Ил-76 был сбит батареей ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) Patriot американского производства, находившейся на вооружении украинской армии», — отмечается в публикации.

В этот же день сообщалось, что оба черных ящика с самолета Ил-76 с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) найдены и переданы следователям. 26 января их доставят спецрейсом в Москву на расшифровку. Кроме того, на месте крушения самолета найдены фрагменты, предположительно, ракеты.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили силы Украины и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.