Минобрнауки предложило разделить магистратуру на два направления

В новой системе образования планируется разделить магистратуру на два направления. Об этом 25 января рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Магистратуру мы планируем разделить на профессиональную для получения углубленных знаний и на исследовательскую, в случае если вы захотите впоследствии заняться наукой», — рассказал он на встрече со школьниками и студентами.

По его словам, главной задачей обучения в магистратуре должно будет стать получение новых знаний, а не диплома.

«Магистратура должна быть только в тех вузах, где для этого есть кадровые и инфраструктурные возможности. Это особенно важно для естественно-научных и инженерно-технических специальностей и направлений», — добавил Фальков.

23 мая Фальков рассказал, магистратура в новой системе высшего образования может разделиться на два типа — академическую и профессиональную. По его словам, академический вариант получения второго уровня высшего образования подразумевает углубление в область науки.

Помимо этого, также стало известно, что переход на обучение по новой системе высшего образования планируется с 1 сентября 2025 года. Ожидается, что программа магистратуры теперь будет внедряться только в те вузы, которые прошли соответствующий отбор.

Ранее, 19 апреля, Фальков заявил, что высшее образование в России разделят на три ступени — базовое (бакалавриат, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным.