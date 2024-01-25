Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин назвал невежеством уничтожение памятников за рубежом
Мир
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых
Общество
Миграционный прирост населения России снизился на 90 тыc. человек
Общество
Пожар на руднике в Приморском крае потушен
Общество
Экс-главу Пензенской области Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы
Мир
Нарышкин предупредил о возможных провокациях Запада из-за провала на Украине
Спорт
Белоруска Соболенко вышла в финал Australian Open
Общество
В Германии сообщили о разработке плана по «сдерживанию» России
Общество
Путин поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем
Экономика
Эксперты спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% в феврале
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Происшествия
СК начал проверку после обнаружения тел трех мужчин в квартире на севере Москвы
Общество
Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной
Мир
Минобороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной
Мир
Киев внес работающую в России шведскую ESAB в список «спонсоров войны»

Минобрнауки предложило разделить магистратуру на два направления

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В новой системе образования планируется разделить магистратуру на два направления. Об этом 25 января рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Магистратуру мы планируем разделить на профессиональную для получения углубленных знаний и на исследовательскую, в случае если вы захотите впоследствии заняться наукой», — рассказал он на встрече со школьниками и студентами.

По его словам, главной задачей обучения в магистратуре должно будет стать получение новых знаний, а не диплома.

«Магистратура должна быть только в тех вузах, где для этого есть кадровые и инфраструктурные возможности. Это особенно важно для естественно-научных и инженерно-технических специальностей и направлений», — добавил Фальков.

Обратно к истокам: как изменится статус магистратуры в новой системе
Магистратура станет частью специализированного образования

23 мая Фальков рассказал, магистратура в новой системе высшего образования может разделиться на два типа — академическую и профессиональную. По его словам, академический вариант получения второго уровня высшего образования подразумевает углубление в область науки.

Помимо этого, также стало известно, что переход на обучение по новой системе высшего образования планируется с 1 сентября 2025 года. Ожидается, что программа магистратуры теперь будет внедряться только в те вузы, которые прошли соответствующий отбор.

Ранее, 19 апреля, Фальков заявил, что высшее образование в России разделят на три ступени — базовое (бакалавриат, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024