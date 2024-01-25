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В Госдуме отреагировали на планы США вывести войска из Сирии

Депутат Чепа допустил, что США вслед за Сирией выведут войска из других стран
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Фото: Global Look Press/Daniel Karmann
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США вслед за Сирией выведут свои войска из других стран Ближнего Востока. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в четверг, 25 января, отреагировав на возможные планы Вашингтона вывести контингент из САР.

«Я абсолютно уверен, что в ближайшее время американцы уйдут и из Ирака, и из Сирии, потому что их обязательно оттуда попросят. Как только американцы видят сопротивление и силу, они отступают», — сказал депутат в разговоре с Lenta.Ru.

Чепа отметил, что ситуация на Ближнем Востоке меняется. Все конфликты, которые американцы создавали, вызывают недовольство во всех странах региона.

«На сегодняшний день американцы теряют всё больше и больше союзников. Это видно по Йемену, Израилю, Палестине, Сирии. Всё это продолжение этой ситуации, которая складывается против американцев», — сказал он.

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Ранее, 24 января, журнал Foreign Policy написал, что США планируют полностью вывести войска из Сирии. Окончательное решение еще не принято, идут активные внутренние обсуждения того, как и когда может произойти вывод миссии, сообщает телеканал «360».

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 11 января заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 в Сирии.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что эти действия больше напоминают демонстрацию силы. Конфронтация была всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает военное присутствие США в Ираке законным.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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