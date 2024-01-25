В Госдуме отреагировали на планы США вывести войска из Сирии
США вслед за Сирией выведут свои войска из других стран Ближнего Востока. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в четверг, 25 января, отреагировав на возможные планы Вашингтона вывести контингент из САР.
«Я абсолютно уверен, что в ближайшее время американцы уйдут и из Ирака, и из Сирии, потому что их обязательно оттуда попросят. Как только американцы видят сопротивление и силу, они отступают», — сказал депутат в разговоре с Lenta.Ru.
Чепа отметил, что ситуация на Ближнем Востоке меняется. Все конфликты, которые американцы создавали, вызывают недовольство во всех странах региона.
«На сегодняшний день американцы теряют всё больше и больше союзников. Это видно по Йемену, Израилю, Палестине, Сирии. Всё это продолжение этой ситуации, которая складывается против американцев», — сказал он.
Ранее, 24 января, журнал Foreign Policy написал, что США планируют полностью вывести войска из Сирии. Окончательное решение еще не принято, идут активные внутренние обсуждения того, как и когда может произойти вывод миссии, сообщает телеканал «360».
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 11 января заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 в Сирии.
Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что эти действия больше напоминают демонстрацию силы. Конфронтация была всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает военное присутствие США в Ираке законным.
Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.