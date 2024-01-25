Опубликованы кадры последних секунд полета рухнувшего под Белгородом Ил-76

В распоряжении «Известий» 25 января появились кадры, на которых запечатлены последние секунды полета сбитого под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76.

Самолет попал в объектив камеры, когда он резко уходил вниз вблизи населенного пункта.

Ранее 25 января сообщалось, что на месте крушения найдены фрагменты, предположительно ракеты, подтверждающие воздействие на самолет. Найденные фрагменты будут направлены на экспертизу. В этот же день были обнаружены оба черных ящика, они переданы следователям. 26 января их доставят спецрейсом в Москву на расшифровку.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 января, комментируя произошедшее, заявил, что необходимо добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Он также добавил, что убийство украинских военнопленных со стороны их же соотечественников является чудовищным.