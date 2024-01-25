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Опубликованы кадры последних секунд полета рухнувшего под Белгородом Ил-76

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Фото: скриншот
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В распоряжении «Известий» 25 января появились кадры, на которых запечатлены последние секунды полета сбитого под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76.

Самолет попал в объектив камеры, когда он резко уходил вниз вблизи населенного пункта.

Бортовое падение: самолет с пленными украинцами рухнул в Белгородской области
По данным Минобороны РФ, Ил-76 был намеренно сбит силами ВСУ

Ранее 25 января сообщалось, что на месте крушения найдены фрагменты, предположительно ракеты, подтверждающие воздействие на самолет. Найденные фрагменты будут направлены на экспертизу. В этот же день были обнаружены оба черных ящика, они переданы следователям. 26 января их доставят спецрейсом в Москву на расшифровку.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 января, комментируя произошедшее, заявил, что необходимо добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Он также добавил, что убийство украинских военнопленных со стороны их же соотечественников является чудовищным.

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