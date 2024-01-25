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Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии за призывы к экстремизму

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Московский городской суд приговорил бывшего главу министерства обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима за призывы к экстремизму. Об этом в четверг, 25 января, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

«Игорь Гиркин признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Гиркин публично призывал пользователей телекоммуникационной сети интернет к экстремистской деятельности», — отмечается в публикации.

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Стрелков был министром обороны ДНР с мая по август 2014 года. После сложения полномочий жил в России. Он находится в СИЗО с июля 2023 года, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении экс-чиновника стали его публикации в Telegram-канале. В сентябре Мещанский суд Москвы продлил до 18 декабря срок его ареста, в середине октября Мосгорсуд признал продление законным, а в декабре суд продлил арест еще на полгода.

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