Стало известно о состоянии упавшей на лед фигуристки Симоновой

Фигуристка Мария Симонова, которая ударилась головой о лед во время соревнований, переведена из реанимации в отделение нейрохирургии. Об этом 25 января сообщил источник «Известий».

14-летней фигуристке диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также гематому на голове и ушиб бедра.

По итогам обследования с помощью компьютерной томографии опасных повреждений не выявлено.

Симонова упала на лед во время соревнований в Москве 24 января. Она выступала в паре с Мартином Бреславским, и он не удержал партнершу в ходе проката. Фигуристка упала на бок, ударившись головой, однако сумела закончить прокат.