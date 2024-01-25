Жительница Самары лишилась из-за мошенников 4,7 млн рублей

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении 41-летней жительницы Самары. Потерпевшая лишилась больше 4,7 млн рублей.

По словам женщины, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что недавно из финансового учреждения уволилась группа сотрудников, которые якобы могут использовать персональные данные клиентов в личных целях. Собеседник заявил, что ради безопасности жительнице Самары необходимо установить на смартфон программу удаленного доступа. Об этом сообщает НИА «Самара».

После установки программы со счетов женщины пропало больше 4,7 млн рублей.

В Сыктывкаре 70-летняя женщина лишилась из-за мошенников больше 5 млн рублей. Женщина перечислила накопления и средства от продажи квартиры на «безопасные» счета. Кроме того, на имя потерпевшей мошенники оформили кредит.