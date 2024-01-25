Аналитик спрогнозировал ускорение темпов инфляции в ЕС из-за кризиса в Красном море

В январе влияние геополитического конфликта на Ближнем Востоке на судоходство в Красном море усилилось, стоимость доставок грузов выросла, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Поэтому по итогу первого месяца 2024 года прогнозируется ускорение темпов инфляции в еврозоне, рассказал «Известиям» эксперт 25 января.

Аналитик объяснил, что последствием логистического кризиса в Красном море станет изменение транспортных маршрутов. Так, по его словам, всё большее количество судов начнет избегать навигации по Суэцкому каналу и выбирать альтернативный путь из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Европу и США и обратно через мыс Доброй надежды вокруг Африки.

«Так как этот логистический маршрут длиннее, то сроки доставки грузов увеличатся примерно на две-три недели, соответственно вырастет и стоимости фрахта, его страхования и заработная плата команде. По примерным подсчетам, стоимость доставки из АТР в Европу уже выросла в три раза», — уточнил он.

Эксперт рассказал, что увеличение сроков доставки грузов приведет к разрывам в цепочках поставок, что окажет давление на объемы производств и отразится замедлением темпов роста глобальной экономики по аналогии с периодом пандемии COVID-19, но в меньших масштабах.

«Экономика европейских стран также почувствует разрывы и перебои в цепочках поставок. Например, компания Tesla уже сообщила об остановке производства электромобилей на своем заводе в Германии на фоне перебоев поставок из-за ситуации в Красном море», — добавил Чернов.

По его мнению, увеличение стоимости поставок грузов приведет к росту темпов глобальной инфляции, причем больше всего они ускорятся, скорее всего, в Европе и Великобритании.

«Ускорение темпов роста потребительских цен в свою очередь может заставить мировые ЦБ (центробанки. — Ред.) пересмотреть свою денежно-кредитную политику, а в случае с ЕЦБ (Европейским центральным банком. — Ред.) и ФРС (Федеральной резервной системой. — Ред.) она может оставаться жесткой более длительное время, чем ожидалось ранее, что опять будет оказывать давление темпы роста их ВВП и на темпы роста глобальной экономики», — подчеркнул аналитик.

Эксперт обратил внимание, что инфляция в Европе уже начала ускоряться на фоне проблем с судоходством в Красном море. Согласно данным, которые он привел, по итогу декабря 2023 года индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 0,2% по сравнению с ноябрем, когда он показал падение на 0,6% месяц к месяцу. При этом в годовом выражении инфляция в еврозоне в декабре 2023 года выросла до 2,9%. В ноябре она составляла 2,4%.

«В январе влияние геополитического конфликта на Ближнем Востоке на судоходство в Красном море усиливалось, а стоимость доставок грузов возрастала. Поэтому по итогу первого месяца 2024 года можно прогнозировать ускорение темпов инфляции в еврозоне», — заключил Чернов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали некоторые суда в Красном море и Аденском заливе.

В ночь на 12 января вооруженные силы Великобритании и США впервые нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

19 января член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти сообщил «Известиям», что йеменское движение хуситов наносит удары по американским и британским кораблям в Красном море, что касается других стран, среди которых Россия и КНР, то их судоходству в регионе гарантирована безопасность. Он также подчеркнул, что любые израильские корабли или связанные с Израилем не будут иметь ни малейшей возможности проплыть через Красное море — удары по ним продолжатся.

В ночь на 23 января объекты хуситов в некоторых провинциях Йемена снова подверглись ударам.