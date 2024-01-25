СК начал проверку после обнаружения тел трех мужчин в квартире на севере Москвы

Доследственную проверку начали по факту обнаружения тел трех мужчин в квартире на улице Дубнинской, на севере Москвы. Об этом пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по столице сообщила в четверг, 25 января.



На трупах не было видимых телесных повреждений, сообщается на сайте aif.ru.

«По данному факту Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».



Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего. Будут назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняет телеканал «360».

Ранее, 22 января, тело 86-летнего мужчины было найдено в квартире жилого дома на улице Лесной в Москве. На нем обнаружили признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений. По предварительным данным, телесные повреждения ему причинил сын 1977 года рождения. Он задержан.