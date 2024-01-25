Эстония получит от европейских фондов €41 млн в рамках проектов военной мобильности на реконструкцию отрезка международной автомагистрали Via Baltica Пяэдева-Конувере. Об этом 25 января сообщил ERR.

Отрезок магистрали протяженностью 13,2 км будет перестроен в четырехполосный с необходимыми многоуровневыми развязками. Помимо этого, планируется реконструкция имеющегося и постройка нового параллельного моста. Проект будет реализован к концу 2027 года, сообщает портал.

Совокупная стоимость реконструкции этого участка трассы составит €82 млн, из которых половина будет покрыта из европейского фонда CEF.

По данным ERR, всего в 2023 году Еврокомиссия утвердила распределение €807 млн на проекты усиления военной мобильности в целях поддержки перевозки войск по трансъевропейской магистрали.

Ранее, 19 января, министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы согласовали возведение общей оборонительной зоны вдоль границ с Белоруссией и Россией. Как заявил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур, строительство такой линии обороны — тщательно продуманный проект, необходимый для защиты от военной угрозы со стороны России. Позднее в тот же день сообщалось, что строительство линии обороны вдоль границы с Россией будет стоить Эстонии €60 млн. По данным эстонских СМИ, в республике будет возведено 600 бункеров на границе с Россией и Белоруссией.

До этого, 15 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять угрозу для восточного фланга НАТО. Она сочла, что в долгосрочной перспективе Североатлантическому альянсу необходимо принять стратегию сдерживания России по аналогии с холодной войной.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, однако она готова к любым выпадам со стороны НАТО.