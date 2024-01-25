Школы Саратовской области закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Саратовской области из-за выявленных случаев ОРВИ и гриппа полностью закрыты 15 школ. Не работают учебные заведения в Алгайском, Екатериновском, Марксовском, Ртищевском, Энгельсском и Калининском районах области.

На карантин отправили 203 класса в 64 школах и 16 групп в 11 детских садах Саратова, Калининского, Петровсукого районов и ЗАТО Светлый, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное министерство образования. В администрации Ртищевского района агентству рассказали, что из-за ОРВИ на карантин с 26 января отправят все школы города.

На прошлой неделе в Саратовской области зарегистрировали 21 599 случаев ОРВИ. Темп прироста заболевших — 10,3%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом темп прироста заболеваемости среди детей в возрасте 3–6 лет и 7–14 лет — 18% и 20% соответственно, а среди взрослого населения — порядка 6,5%.

Ранее сообщалось, что сейчас в России среди респираторных инфекций преобладает вирус гриппа А (H3N2). После Нового года традиционно отмечается подъем заболеваемости. И в первые три недели наступившего года эпидемиологическая ситуация ничем не отличается от прошлогодней.