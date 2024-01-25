На Ставрополье назвали основную причину коммунальных аварий

Одна из основных причин коммунальных аварий в Ставропольском крае — изношенность сетей. В сфере водоснабжения она достигает около 80%, решать проблему будут с привлечением средств по различным госпрограммам, заявил на брифинге министр ЖКХ региона Александр Рябикин в четверг, 25 января.

«На выходных были проблемы с отоплением в Ессентуках. Отключение электроэнергии привело к остановке насоса. Также зафиксированы некоторые случаи в Лермонтове. Экстренные службы среагировали оперативно», — сказал глава ведомства, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

По его словам, сейчас в аварийно-восстановительных работах задействованы около 1,7 тыс. человек и более 700 единиц техники. Министр добавил, что в региона также имеются четыре передвижные котельные, которые используют при авариях в системе отопления.