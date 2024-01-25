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Карта спецоперации на Украине 25 января

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 января можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, на купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ в районах Макеевки ЛНР и Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

На краснолиманском направлении отражены две атаки теробороны в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

На донецком направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю. В районе Клещеевки ДНР отражены три атаки ВСУ. В районах Красного и Клещеевки ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 310 военнослужащих, четыре танка, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. Поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также два склада с боеприпасами.

На южно-донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах Старомайорского и Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица «Гиацинт-Б», а также станция радиоэлектронной борьбы.

На запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и теробороны в районах Работино, Юрковки и Вербового Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, танк и четыре пикапа. Поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям морской пехоты в районе Новотягинки Херсонской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих и три автомобиля. Поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО «Град».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 231 беспилотный летательный аппарат, 452 зенитных ракетных комплекса, 14 794 танка и других боевых бронированных машин, 1209 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7861 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17 878 единиц специальной военной автомобильной техники.

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