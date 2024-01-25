В Забайкалье капитально отремонтируют два детских лагеря

Два детских оздоровительных лагеря планируют капитально отремонтировать в Забайкальском крае. На эти цели регион получит 25,7 млн рублей, сообщает краевое министерство образования в своих социальных сетях.

Речь идет о спортивном лагере «Жемчужина» на территории Читы и оздоровительном лагере «Наран» в Могойтуйском районе. Данные объекты выбрали по результатам конкурсного отбора, пишет ИА ChitaMedia.

В лагерях обновят здания пищеблоков и медицинских пунктов за счет федерального бюджета. На региональные средства отремонтируют инженерные сети, системы освещения и видеонаблюдения, закупят мебель и проведут благоустройство прилегающей территории.

Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».