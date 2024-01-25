В Красноярске отремонтируют 64 дороги по нацпроекту

Около 3,2 млрд рублей выделят на ремонт дорог в Красноярске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Торги на поиск подрядчика будут объявлены в ближайшее время, сообщает пресс-служба мэрии в четверг, 25 января.

Всего в планах обновить 64 дороги, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Большинство работ сосредоточится в районах Зеленой рощи, Солнечном, Водниках и Черемушках. В список также попали объекты на улицах Октябрьской, Копылова, Борисевича, Советской, Грунтовой, Рейдовой, Дзержинского и других.

Участки были выбраны не только с учетом изношенности и степенью загруженности транспортом, но и по пожеланиям самих горожан. На каждой из дорог уложат два слоя нового асфальтного покрытия и поменяют бортовые камни.

Ранее в январе сообщалось, что более 17 млн рублей направят на ликвидацию стихийных свалок в Советском районе Красноярска в 2024 году. Особое внимание будет уделено береговой линии вдоль Енисея.