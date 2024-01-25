Стала известна причина возвращения летевшего из Уфы в Омск самолета

Самолет, следовавший из Уфы в Омск, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации. Об этом 25 января сообщил минтранс Башкортостана.

«Объявлен сигнал «Тревога», рейс А4-6049 Уфа – Омск. Возврат на аэродром вылета по причине разгерметизации кабины. Задержан один рейс», — сообщило ведомство в Telegram.

Ранее в этот день «Известиям» сообщили в аэропорту Уфы, что самолет приземлился штатно в 08:28 (06:28 мск). Рейс выполняла авиакомпания «Азимут».