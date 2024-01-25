В Польше рассказали о подготовке закона о гражданской обороне

Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон о гражданской обороне, рассказал 25 января глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш.

«Косиняк-Камыш заявил, что необходим новый закон о гражданской обороне», — передает газета Rzeczpospolita.

Министр подчеркнул, что в документ будут включены положения о строительстве бомбоубежищ, создании системы антикризисного управления, привлечении волонтеров и обучении населения оказанию первой помощи.

Кроме того, Косиняк-Камыш указал, что его страна должна быть готова к любому сценарию, в том числе наихудшему. Так он ответил на вопрос о подготовке Польши к возможной оборонительной войне.

Ранее, 16 января, сообщалось, что в Польше ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны. По новому постановлению мобилизованным необходимо будет прибыть к месту явки не позднее шести часов после получения повестки.

До этого, 15 января, Rzeczpospolitа написала, что оборонно-промышленный комплекс Польши переживает период масштабного роста. Косиняк-Камыш заявил, что правительство премьер-министра Дональда Туска собирается продолжать усилия по модернизации армии государства. По его словам, уже подписаны несколько контрактов на поставку вооружений.