Работу бассейна приостановили из-за нарушений в Пензенской области

Прокуратура проверила работу бассейна «Дельфин» в Пачелме Пензенской области. В связи с выявленными нарушениями учреждение временно закрыли.

По данным ИА «Пенза-пресс», 19 января произошла авария на трансформаторе, который отвечает за электроснабжение комплекса. С того момента в бассейне не работает система приточной и вытяжной вентиляции. Тем не менее занятия в бассейне продолжались, администрация открывала форточки.

После проверки прокуратуры руководство бассейна приняло решение о ремонте трансформатора. На текущий момент работа учреждения приостановлена.

В Челябинске уголовное дело возбуждено по факту гибели шестилетнего ребенка в бассейне термального курорта. Несовершеннолетний остался без присмотра и захлебнулся.