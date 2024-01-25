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Пользователи «Одноклассников» отправили 35 млрд подарков за 2023 год

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Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов
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Аналитики социальной сети «Одноклассники» (ОК) подвели итоги активности российских пользователей в 2023 году. Они подсчитали, что за 12 месяцев в соцсети россияне создали 425 млн новых дружб, поставили более 17 млрд реакций, опубликовали 1,8 млрд комментариев, а также сделали 983 млн репостов.

В сервисе «Увлечения» самой популярной по количеству публикаций стала тема празднования Нового года, этому празднику социальной сети был посвящен отдельный раздел. Вторую строчку в этом рейтинге востребованности среди пользователей соцсети занимает рукоделие, а третью позицию заняла кулинария. Четвертой и пятой по популярности темами стали разделы «отдых и туризм», а также «красота и здоровье».

Кроме того, в прошлом году россияне стали чаще поздравлять друг друга в «Одноклассниках» с различными праздниками. За 12 месяцев они отправили около 35 млрд виртуальных подарков, а это на 37% больше, чем в 2022 году.

Больше всего таких подарков — почти 5 млрд — отправили жители Москвы. Кроме того виртуальные презенты активно отправляли жители Новосибирска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга. Отмечается, что один из пользователей соцсети отправил своим знакомым 5 млн подарков, что стало абсолютным рекордом.

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Ранее, 20 января, «Известия» писали о том, что наибольшее число пользователей соцсети «Одноклассники» за новогодние праздники — с 30 декабря по 8 января — посетили Москву. После столицы по числу упоминаний на страницах и в сервисе «Увлечения» идет город Сочи. На третьем месте располагаются различные города Золотого кольца России.

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