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Мэр Москвы рассказал о будущей Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро
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Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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В стадии проектирования находится новая линия Московского метрополитена — Бирюлевская. Она позволит улучшить транспортную доступность семи районов Москвы. Об этом 25 января говорится в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

«Рядом с новыми станциями проживают 505 тыс. москвичей, около 210 тыс. мест приложения труда», — сказано в видеопрезентации.

Линия метро пройдет через районы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. На ней планируется возвести 10 новых станций.

Кроме того, появятся новые пересадки в метро. С Бирюлевской линии можно будет перейти на станцию «ЗИЛ» Троицкой линии и одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), на «Технопарк» Замоскворецкой линии и «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ), а также железнодорожную станцию Бирюлево-Пассажирская.

Новая линия будет протягиваться на 22 км. Рядом с ее станциями обустроят парковки и остановки общественного транспорта. Бирюлевская линия четыре раза пересечет Москву-реку, а общая длина перегонов под водными объектами составит примерно 1 км.

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Ранее, 12 января, Собянин рассказал, что в московском метро постоянно обновляется инфраструктура. Он напомнил, что в прошлом году была полностью запущена БКЛ, открылись несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий. Он отметил, что также были обновлены вентиляционные шахты, отремонтировано 100 эскалаторов, модернизировано более 130 км кабеля и примерно 98 км путей.

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