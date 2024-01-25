В Европарламенте призвали ЕС готовиться защитить себя без помощи США

Председатель Европейской народной партии (ЕНП) — ведущей партии Европарламента — Манфред Вебер выразил мнение, что Евросоюзу (ЕС) необходимо усилить свою обороноспособность и подготовиться к тому, что объединению придется защищать себя без помощи США, на фоне возможной победы экс-президента страны Дональда Трампа на президентских выборах в этом году. Об этом он заявил 25 января в беседе с Politico.

«Мы хотим НАТО, но мы также должны быть достаточно сильными, чтобы иметь возможность защитить себя без него или во времена Трампа», — отметил он в интервью изданию.

Манфред также подчеркнул, что Европа должна обеспечить ядерное сдерживание. По его словам, «европейское измерение ядерной обороны» должно быть долгосрочной целью ЕС. Кроме того, следует задуматься, как французское ядерное вооружение может быть встроено в европейскую структуру, указал политик.

Ранее, 17 января, зампредседателя Европарламента Катарина Барли также заявила, что ЕС стоит более тесно сотрудничать в области обороны для достижения независимости в случае, если экс-президент США Трамп снова станет американским лидером и «бросит Европу». Она подчеркнула, что сейчас важно увеличить совместные закупки и нарастить производство товаров военного назначения.

Ранее, 24 января, Трамп объявил о своей победе на первичных выборах в Нью-Гэмпшире, назвав этот выигрыш самым важным, и выразил уверенность в своей победе на выборах президента США.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.