Всего две Татьяны родились в Забайкалье в 2024 году

Всего две новорожденные девочки, названные Татьянами, зарегистрировали в Забайкальском крае в 2024 году. В предыдущие годы число рожденных детей с таким именем было значительно выше, сообщает пресс-служба регионального департамента ЗАГС в четверг, 25 января.

«Далеко не о каждом имени в нашей стране можно сказать, что дату его празднования знают все россияне. В этом плане тем, кого зовут Татьяной, повезло: кто был студентом, никогда этой даты не забудет», — сказала глава департамента Ольга Корягина, ее цитату приводит ИА ChitaMedia.

Как пояснила специалист, мода на имена была всегда. Например, сегодняшняя именинница была очень популярна в советское время. При этом она подчеркнула, что жители Забайкалья проявляют более сдержанное отношение к модным именам по сравнению с Центральной Россией, и сегодня родители чаще выбирают имена старославянские и при этом редкие.

Ранее «Известия» рассказали о подлинной истории праздника, который отмечают 25 января. Это не просто именины прекрасных Татьян, но и торжество просвещения, день всех студентов — нынешних и бывших.