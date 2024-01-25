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Вратарь Самсонов отразил 32 броска и сыграл на ноль в матче НХЛ

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Фото: ТАСС/Nathan Denette
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Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов сыграл на ноль в матче с «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла в Торонто 24 января и завершилась со счетом 1:0 по итогам овертайма. Единственную шайбу забросил Остон Мэттьюс на 65-й минуте.

Самсонов провел на льду весь матч и отразил 32 броска. Он был признан первой звездой встречи.

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Ранее, 21 января, Самсонов также стал лучшим игроком матча против «Сиэтл Кракен». Он отразил 16 из 17 бросков и помог «Торонто» одержать победу.

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