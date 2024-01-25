Заболеваемость ОРВИ выросла за неделю в Орловской области

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла в Орловской области за минувшую неделю. К врачам обратились больше 5,8 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость выросла на 12%. В структуре заболеваемости преобладают вирусы гриппа А. Также зафиксирована циркуляция парагриппа, аденовирусов, риновирусов, метапневмовируса и сезонных коронавирусов. Об этом пишет InfoOrel.ru.

За неделю врачи зарегистрировали 227 случаев COVID-19. Заболеваемость выросла на 11,3%.

В Мурманской области за минувшую неделю зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ во всех возрастных категориях. Больше половины заболевших — дети.