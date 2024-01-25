Раскрыта цена внедорожника Jetour T2 для России

Цена внедорожника Jetour T2 в России составит от 3,76 млн рублей, автомобили могут появиться в продаже в феврале этого года. Об этом 25 января сообщает портал «Китайские автомобили».

Jetour T2 получил двухлитровый турбомотор мощностью 245 л.с. (375 Нм) с семидиапазонной роботизированной трансмиссией. Дорожный просвет составляет 220 мм, привод полный.

В базовую комплектацию входят шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, камеры кругового обзора с функцией обзора пространства под автомобилем, задние датчики парковки и мультимедийная система с экраном диагональю 15,6 дюйма, цифровая приборная панель, восемь динамиков и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Цена модели максимальной комплектации составит 4 млн рублей, В ней доступны более крупные колесные диски (20-дюймовые), передние датчики парковки, панорамная крыша с люком, вентиляция и расширенный набор регулировок передних кресел, аудиосистема Sony с 12 динамиками, а также набор систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль.

18 января в пресс-службе Jetour рассказывали, что T2 поступит в продажу в РФ в марте.

Осенью прошлого года кроссовер Jetour X90 Plus представили на российском рынке в семиместной комплектации. Под капотом кроссовера находится турбомотор 2.0 мощностью 245 л. с. в паре с семиступенчатым роботом.