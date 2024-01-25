Реклама
Прямой эфир
Общество
В Новотроицке завершили операцию по спасению людей из завалов насосной станции
Армия
Серийный выпуск беспилотников «Охотник» начнется во второй половине 2024 года
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после обрушения насосной станции под Оренбургом
Авто
Минпромторг продлит льготный порядок оформления ввезенных в РФ машин
Мир
В воздушных силах Украины оценили готовность принять истребители F-16
Армия
Бортовые самописцы сбитого Ил-76 доставят спецрейсом на расшифровку в Москву
Наука и техника
Ученая Сеченовского университета открыла способ лечения болезни Альцгеймера
Мир
FP сообщил о планах США вывести войска из Сирии
Общество
Миграционный прирост населения России снизился на 90 тыc. человек
Общество
Пожар на руднике в Приморском крае потушен
Мир
Нарышкин предупредил о возможных провокациях Запада из-за провала на Украине
Экономика
Эксперты спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% в феврале
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Общество
Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной
Мир
В Словакии предположили начало транзита газа РФ через Украину в ЕС в 2025 году

В США врачи предложили переименовать рак простаты

WSJ: в США предложили переименовать рак простаты, чтобы не пугать пациентов
0
Фото: Global Look Press/Jochen Tack
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи в США предложили изменить название рака простаты, чтобы не пугать мужчин и облегчить их лечение. Об этом 25 января пишет The Wall Street Journal.

«Слово «рак» вызывает столько беспокойства и страха. Пациенты думают, что, если они не сделают что-нибудь завтра, это их убьет. На самом деле это неправда», — пояснила профессор хирургии и радиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско и директор Центра ухода за грудью Лаура Эссерман.

Врачи считают, что рак простаты низкой степени злокачественности, при условии медленного или отсутствия роста, не должен быть причислен к раковым заболеваниям.

Диагноз «рак» пугает не только мужчин и их семьи, но и некоторых врачей, которые сразу начинают агрессивное лечение, приводящее к тяжелым побочным эффектам. Этого можно избежать, если проявить больше терпения и тщательно контролировать болезнь.

Отмечается, что часть форм рака уже переименована. Так были отнесены к другим классификациям рак шейки матки, мочевого пузыря и щитовидной железы, пишет издание. Это сделано в том числе и для того, чтобы оградить от стресса пациентов и их близких.

«Если вы внесете такого рода изменения в терминологию, люди могут быть более открыты к идее активного наблюдения», — выразил уверенность профессор и заведующий отделением урологии Медицинского центра Университета Вандербильта Дэвид Пенсон.

Кроме того, о эффективности тщательного контроля течения болезни вместо агрессивного лечения рака предстательной железы низкой степени тяжести говорит и вице-президент и профессор радиационной онкологии в NYU Langone Health Майкл Зелефски.

Также издание ссылается на исследование, в котором приняли участие 1,6 тыс. британцев со злокачественным заболеванием простаты. Каждый из них случайным образом выбрал метод лечения болезни: активный мониторинг или серьезное хирургическое вмешательство и облучение. Через 15 лет выяснилось, что в обеих группах показатели смертности были одинаково низкими, вне зависимости от способов борьбы с заболеванием.

Активная фарма: препарат из радия снизит побочные эффекты при терапии рака груди
Как новая разработка поможет женщинам избежать операции

Ранее в этот день «Газета.RU» сообщила о том, что ученые определили один из факторов развития рака простаты. Исследователи из Государственного университета Сан-Паулу в Бразилии рассказали, что у детей, чьи мамы ели мало белка при беременности, выше риск рака простаты.

За день до этого, 24 января, газета Daily Mail сообщила об изможденном состоянии министра обороны США Ллойда Остина на заседании по Украине. Это была первая официальная встреча, проведенная главой Пентагона после прохождения лечения осложнений, возникших в связи с операцией по удалению рака простаты.

Главу Пентагона 1 января доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024