В США врачи предложили переименовать рак простаты

Врачи в США предложили изменить название рака простаты, чтобы не пугать мужчин и облегчить их лечение. Об этом 25 января пишет The Wall Street Journal.

«Слово «рак» вызывает столько беспокойства и страха. Пациенты думают, что, если они не сделают что-нибудь завтра, это их убьет. На самом деле это неправда», — пояснила профессор хирургии и радиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско и директор Центра ухода за грудью Лаура Эссерман.

Врачи считают, что рак простаты низкой степени злокачественности, при условии медленного или отсутствия роста, не должен быть причислен к раковым заболеваниям.

Диагноз «рак» пугает не только мужчин и их семьи, но и некоторых врачей, которые сразу начинают агрессивное лечение, приводящее к тяжелым побочным эффектам. Этого можно избежать, если проявить больше терпения и тщательно контролировать болезнь.

Отмечается, что часть форм рака уже переименована. Так были отнесены к другим классификациям рак шейки матки, мочевого пузыря и щитовидной железы, пишет издание. Это сделано в том числе и для того, чтобы оградить от стресса пациентов и их близких.

«Если вы внесете такого рода изменения в терминологию, люди могут быть более открыты к идее активного наблюдения», — выразил уверенность профессор и заведующий отделением урологии Медицинского центра Университета Вандербильта Дэвид Пенсон.

Кроме того, о эффективности тщательного контроля течения болезни вместо агрессивного лечения рака предстательной железы низкой степени тяжести говорит и вице-президент и профессор радиационной онкологии в NYU Langone Health Майкл Зелефски.

Также издание ссылается на исследование, в котором приняли участие 1,6 тыс. британцев со злокачественным заболеванием простаты. Каждый из них случайным образом выбрал метод лечения болезни: активный мониторинг или серьезное хирургическое вмешательство и облучение. Через 15 лет выяснилось, что в обеих группах показатели смертности были одинаково низкими, вне зависимости от способов борьбы с заболеванием.

Ранее в этот день «Газета.RU» сообщила о том, что ученые определили один из факторов развития рака простаты. Исследователи из Государственного университета Сан-Паулу в Бразилии рассказали, что у детей, чьи мамы ели мало белка при беременности, выше риск рака простаты.

За день до этого, 24 января, газета Daily Mail сообщила об изможденном состоянии министра обороны США Ллойда Остина на заседании по Украине. Это была первая официальная встреча, проведенная главой Пентагона после прохождения лечения осложнений, возникших в связи с операцией по удалению рака простаты.

Главу Пентагона 1 января доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.