Больше 860 млн рублей направят на содержание дорог в Белгородской области

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области ведет поиск подрядчиков, которые займутся содержанием дорог в районах и городах. Максимальная стоимость контрактов составляет 864,1 млн рублей.

Всего объявлено восемь аукционов на содержание дорог в Грайвороне, Новом Осколе, Губкине, Шебекино, Корочанском, Волоконском, Борисовском и Прохоровском районах. Об этом пишет ИА «Абирег». Финансирование будет осуществляться из областного бюджета.

Выполнять работы необходимо с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. В перечень работ входят очистка проезжей части от мусора и снега, покраска элементов обустройства дорог, восстановление разметки и дорожных знаков и другое.

В конце 2023 года были разыграны еще 10 торгов на содержание дорог в муниципалитетах. Общая стоимость контрактов составила свыше 1,2 млрд рублей.