Спуск лавины проведут на горе в Вудъявчорр в Хибинах
На восточном склоне горы Вудъявчорр в Хибинах на Кольском полуострове проведут работы по спуску лавины. Они запланированы на четверг, 25 января, в 14 часов.
ИА «Би-порт» со ссылкой на ГУ МЧС по Мурманской области отмечает, что спуск лавины проводится с использованием взрывчатых веществ. Во время принудительного спуска лавины людям запрещено находиться в опасной зоне.
У подножия горы Вудъявчорр и на ее склонах расположен Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Аврорина, самый северный в России.
Погоду на Кольском полуострове по-прежнему определяет циклон. 25 января в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха может подняться до 0 градусов.