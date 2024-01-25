Дополнительный поезд запустили в часы пик в метро Казани

Дополнительный состав вывели на линию метро в Казани из-за увеличения пассажиропотока. Мера временная: 12-й состав курсировал 24 января вечером, с 17 до 19 часов, и 25 января утром, с 7 до 9 часов.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в МУП «Метроэлектротранс», интервал движения поездов в эти периоды сократился до 4,5 минуты, что должно помочь разгрузить платформы и быстро доставить пассажиров до мест назначения. В межпиковое время поезда будут курсировать в обычном режиме.

Увеличение пассажиропотока в метро связано с ухудшением работы наземного транспорта из-за сильного снегопада в Казани. На оперативном штабе по уборке снега замглавы исполкома города Игорь Куляжев заявил, что на ликвидацию последствий непогоды в городе необходимо более двух недель.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что оттепель в Москве закончится в пятницу, 26 января. Начнется зона отрицательных температур. А в воскресенье температура будет примерно соответствовать климатической норме.