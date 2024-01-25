Реклама
Прямой эфир
Общество
В Новотроицке завершили операцию по спасению людей из завалов насосной станции
Армия
Серийный выпуск беспилотников «Охотник» начнется во второй половине 2024 года
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после обрушения насосной станции под Оренбургом
Авто
Минпромторг продлит льготный порядок оформления ввезенных в РФ машин
Мир
В воздушных силах Украины оценили готовность принять истребители F-16
Армия
Бортовые самописцы сбитого Ил-76 доставят спецрейсом на расшифровку в Москву
Наука и техника
Ученая Сеченовского университета открыла способ лечения болезни Альцгеймера
Мир
FP сообщил о планах США вывести войска из Сирии
Общество
Миграционный прирост населения России снизился на 90 тыc. человек
Общество
Пожар на руднике в Приморском крае потушен
Мир
Нарышкин предупредил о возможных провокациях Запада из-за провала на Украине
Экономика
Эксперты спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% в феврале
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Общество
Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной
Мир
В Словакии предположили начало транзита газа РФ через Украину в ЕС в 2025 году

Жена погибшего штурмана Ил-76 рассказала о нем

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ольга Высокина, жена погибшего на Ил-76 штурмана Алексея Высокина, рассказала, как узнала о его гибели.

«Узнали сначала из новостей, потом подтверждение пришло из части. Замечательный отец, хороший семьянин, ответственный, добрый», — сказала она 25 января «Известиям».

По ее словам, муж часто ездил в командировки. Из очередной служебной поездки он должен был вернуться 29 января.

«Дети узнали от меня, потому что я боялась, что они из новостей узнают. Пока не верят, кажется, что папа просто в очередной командировке. Детям 14 и 11 лет, мы 18 лет прожили в браке», — добавила Высокина.

Без обмена: чем обернется атака ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными
Теракт под Белгородом может поставить на паузу все контакты по гуманитарным вопросам между Москвой и Киевом

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

24 января губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что на сбитом ВСУ самолете Ил-76 находились летчики из этого региона. Он отметил, что решение пилотов увести самолет от населенного пункта является поступком настоящих героев.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024