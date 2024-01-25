Жена погибшего штурмана Ил-76 рассказала о нем

Ольга Высокина, жена погибшего на Ил-76 штурмана Алексея Высокина, рассказала, как узнала о его гибели.

«Узнали сначала из новостей, потом подтверждение пришло из части. Замечательный отец, хороший семьянин, ответственный, добрый», — сказала она 25 января «Известиям».

По ее словам, муж часто ездил в командировки. Из очередной служебной поездки он должен был вернуться 29 января.

«Дети узнали от меня, потому что я боялась, что они из новостей узнают. Пока не верят, кажется, что папа просто в очередной командировке. Детям 14 и 11 лет, мы 18 лет прожили в браке», — добавила Высокина.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

24 января губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что на сбитом ВСУ самолете Ил-76 находились летчики из этого региона. Он отметил, что решение пилотов увести самолет от населенного пункта является поступком настоящих героев.