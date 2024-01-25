Кремль призвал к международному расследованию преступлений Киева

Необходимо провести расследование преступных действий киевского режима. Об этом в четверг, 25 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев будет «настаивать на международном расследовании» по крушению российского самолета Ил-76, перевозившего пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», — подчеркнул Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что убийство украинских военнопленных, которые находились на борту российского самолета и буквально через сутки должны были оказаться дома, со стороны их же соотечественников является чудовищным.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили силы Украины, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.