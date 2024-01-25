Волчья Луна 25 января — что сулит людям первое полнолуние 2024 года

Первое полнолуние 2024 года наступает 25 января и зовется в астрологии Волчьей Луной. С этим событием в эзотерике связано много поверьев и ритуалов. «Известия» рассказывают читателям, когда луна вступает в фазу полной и какое значение в это вкладывают астрологи.

Когда полнолуние в январе 2024

Первый раз в 2024 году полная луна покажется на небе 25 января. Фаза полнолуния начинается в 20:54 по московскому времени. Увидеть ее смогут жители всех регионов России при условии безоблачной погоды.

Астрологи утверждают, что полнолуние приходится на период перехода солнца из знака Рака в знак Льва, то есть от стихии воды к стихии огня.

Волчьим полнолуние называют не из-за зловещих предзнаменований. Причина проста: эти хищники в это время активизируются и приветствуют воем ночное светило. У грядущего полнолуния есть и другие названия: Оленья Луна, Медовая Луна, Тихая Луна.

Полнолуние 25 января (Волчья Луна) — смысл, что можно и нельзя делать

Полнолуние имеет особую энергетику, и оно часто ассоциируется с раскрытием и проявлением эмоций, а также силой и магией. Некоторые верят, что полнолуние может влиять на эмоциональное состояние и поведение людей.

В эзотерике считается, что переход от одного времени к другому — всегда лучший период для воплощения давно задуманных идей, старта проектов и новых знакомств. Астрологи считают, что в период полнолуния ощущения и эмоции обостряются. Многие люди стремятся к активному досугу и даже экстремальным развлечениям и даже заядлые домоседы стремятся выбраться на прогулку.

Это лучшее время для проявления эмоций. Пришла пора сказать близким о своих чувствах, извиниться перед любимыми, провести время вместе. Тем не менее в Волчью Луну не стоит полностью предаваться власти эмоций, ведь обостренные ощущения могут привести и к новым ссорам и конфликтам, исправить которые потом будет очень сложно.

Полнолуние, переходящее в знак Льва, несет в себе благоприятные перемены для самих Львов и других представителей стихии огня — Стрельца и Овна. А вот водным знакам Рака, Скорпиона и Рыб, напротив, нужно быть осторожными в своих решениях и поступках. Крупные покупки или сделки лучше отложить на более позднее время.

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