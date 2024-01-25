Уличное освещение в Томске признали не соответствующим стандартам

Освещение улиц в Томске не соответствует стандартам даже на 50%. Власти решают проблему, анализируя возможности автоматического управления системой. Об этом заявил заммэра по благоустройству Николай Глебович на заседании комитета городского хозяйства думы.

В 2023 году на эти цели потратили 15 млн рублей. Дополнительные фонари установили в селах Дзержинское, Тимирязевское, в микрорайоне Кузовлево и на «Буревестнике». Но требуется дополнительное исследование, потому что если подходить с научной точки зрения, то и проспект Ленина освещен плохо, сказал Глебович .

По его словам, которые приводит РИА «Томск», в этом году на установку фонарей направят 140 млн рублей. Городская администрация обсуждает возможность использования диммирования. Так называется процесс управления интенсивностью освещения.

Окончательный список адресов, где установят фонари, представят в феврале на заседании комитета городского хозяйства. В этом списке есть территории у социальных объектов, где не хватает освещения, а также присоединенные территории. На выездах из города также планируется установить дополнительные светоточки.

Ранее сообщалось, что власти Томска решили продолжить создание дождевых садов, если поступят соответствующие предложения от спонсоров и социальных партнеров. Подобные объекты могут обустроить в областной столице в местах, где не работают ливневки.