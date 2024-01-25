В воздушных силах Украины оценили готовность принять истребители F-16

Западные партнеры готовы передать Украине многоцелевые истребители F-16, но государству для размещения оружия необходимо завершить подготовительные работы. Об этом в эфире местного телеканала «Рада» заявил советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат.

«Партнеры готовы предоставлять нам технику. Вопрос в том, всё ли готово, чтобы она работала на Украине», — передает его слова «РБК-Украина» 25 января.

Военный указал, что для передачи истребителей должны быть готовы пилоты, инфраструктура, инженеры и другие факторы. Необходимо комплексно подходить к решению размещения и применения таких многоцелевых самолетов.

«Конечно, можно было рассматривать различные заявления европейских лидеров, что мы готовы вам уже передать самолеты. Ну «уже передать» — это для того, чтобы они у нас просто находились территориально. Это не тот вариант, который нужен Украине», — сказал представитель ВВС Украины.

Ранее, 23 января, сообщалось, что страны Запада планируют передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители-бомбардировщики F-16 и сопроводительную технику, необходимую для их обслуживания, уже в 2024 году. Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер отметила, что в настоящее время проходит подготовка украинских пилотов, которые тренируются управлять F-16.

До этого, 20 января, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил об опасении украинских военных ввозить в страну истребители F-16 и крупные партии ракет противовоздушной обороны (ПВО) из-за высокого риска, что российские войска их уничтожат.

В этот же день офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что западные страны откладывают передачу Украине F-16, поскольку перестали верить в успех Киева в противостоянии с Россией. По его словам, Запад не хочет потратить впустую свои военные ресурсы.

Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.