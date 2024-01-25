Отложение льда на проводах и деревьях ожидают в Магаданской области
Отложение льда на проводах и деревьях ожидается до конца дня 25 января и ночью 26 января местами в Среднеканском муниципальном округе Магаданской области. Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций распространили спасатели.
По информации ФГБУ «Колымское УГМС», диаметр отложений на проводах гололедного станка составит 35 мм и более, пишет ИА MagadanMedia.
Также существует вероятность возникновения ЧС муниципального уровня в Среднеканском МО, связанной с повреждением объектов жизнеобеспечения, ограничениями в работе транспорта, повреждением ЛЭП и связи, обрушением конструкций, отложением кристаллов на деревьях и проводах, транспортных средствах и ухудшением возможностей для проведения аварийно-восстановительных работ.