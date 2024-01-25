Новый трамвай белорусского производства сломался в Барнауле

В Барнауле у нового трамвая отпала стрела. Инцидент произошел на перекрестке улиц Попова и Космонавтов. Трамвай был произведен в Белоруссии.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на МЦУ города, у трамвая во время испытаний сломался пантограф. Его отбуксировали в депо. Причины поломки выясняются.

Специалисты службы пути и энергослужбы проверили контактную сеть и трамвайные пути, их техническое состояние оказалось в порядке.

При этом в администрации отметили, что обкатку проводят как раз для того, чтобы выявить и устранить все проблемы.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Барнауле на развитие интеллектуальной транспортной системы направили 86,8 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета. На эти деньги в том числе отремонтировали дорожные контроллеры, детекторы транспорта и светофоры на 27 объектах дорожно-транспортной сети.