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Гладков заявил о спасении мирных жителей экипажем подбитого ВСУ Ил-76

Гладков: экипаж Ил-76 увел подбитый самолет от населенного пункта и спас мирных граждан
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Фото: ТАСС/Глухова Алена
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Экипаж самолета Ил-76 ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные граждане. Об этом 25 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что накануне, 24 января, в регионе произошло крушение Ил-76. Самолет был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ). На борту судна находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнопленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все погибли.

«Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям летчиков самолет не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах!» — сказано в Telegram-канале Гладкова.

Он также выразил соболезнования семья и близким погибших военнослужащих Минобороны РФ.

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24 января в оборонном ведомстве назвали случившееся террористическим актом киевского режима. В Минобороны РФ отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Ведомство также обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя полдня после случившегося сказал, что разведка страны занимается выяснением судьбы пленных. Вместе с тем он отметил, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

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