Жительница Сыктывкара отдала мошенникам больше 5 млн рублей

В Сыктывкаре полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении 70-летней женщины. Пенсионерка лишилась больше 5 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником оператора сотовой связи. Он заявил, что номер телефона, к которому привязана банковская карта, якобы заблокирован. В ходе разговора пенсионерка рассказала собеседнику, что у нее имеются накопления, которые могут понадобиться в ближайшее время. После этого женщине стали поступать многочисленные звонки от имени полиции, портала госуслуг и представителей банка.

Пенсионерка общалась со злоумышленниками в течение двух месяцев. При этом преступники запрещали женщине кому-либо рассказывать о происходящем. Они утверждали, что кто-то из родственников пытается оформить на жительницу Сыктывкара огромный кредит. Сначала женщина согласилась перечислить на «безопасные» счета 1,3 млн рублей, пишет ИА «Комиинформ». Затем она продала квартиру и перечислила на посторонние счета сумму от сделки. Кроме того, потерпевшая продиктовала мошенникам код, пришедший в SMS-сообщении, в результате на нее был оформлен кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники МВД проводят оперативно-разыскные мероприятия.

В Липецкой области 47-летний мужчина мужчина отдал мошенникам 2,35 млн рублей. Потерпевший рассчитывал получить доход от «инвестиций».