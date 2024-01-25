«Известия» публикуют кадры с места разбора завалов в Новотроицке
На месте обрушения канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области в настоящее время продолжаются работы по разбору конструкций здания. «Известия» 25 января публикуют кадры с места события.
Часть здания, которая обрушилась, представляет собой груду кирпичей. Спасательные бригады МЧС России устраняют последствия ЧП. В Telegram-канале регионального главка ведомства отмечено, что на месте работают 77 человек и 25 единиц техники.
Обрушение произошло ранее в этот день на улице Фрунзе. Известие о ЧП поступило спасателям в 11:20 по местному времени (09:20 мск). Площадь разрушений составила 200 кв. м. В городе объявлен режим ЧС муниципального характера.
При обрушении станции погибли два человека. Тело одного из них было извлечено из-под завалов. Второй скончался в больнице от полученных травм. Шестеро человек удалось спасти из-под обломков, они переданы врачам. Спасательная операция проводилась через технические колодцы.
Обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело.