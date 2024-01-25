Стоимость эвакуации машины и штрафстоянки увеличили в Тверской области

В Тверской области увеличена стоимость штрафстоянки, а также эвакуации автомобилей. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на портал правовых актов.

Согласно документу, стоимость доставки транспортного средства до штрафстоянки составит 4,3 тыс. рублей, если машина находится в черте города. По сравнению с 2023 годом цена услуги увеличилась на 1,5 тыс. рублей. Если автомобиль находится за пределами города, то стоимость будет расти за каждые 10 км, которые проедет эвакуатор. За дистанцию до 10 км стоимость доставки составит 4881 рубль, за дистанцию до 20 км — 5462 рубля, за дистанцию до 30 км — 6624 рубля. При доставке автомобиля на дистанцию до 50 км стоимость составит 7205 рублей.

Тарифы распространяются как на автомобили, так и на мотоциклы и другие транспортные средства. Оплата хранения транспорта на штрафстоянке является почасовой. За мотоциклы и другой транспорт категории А плата составляет 40 рублей, за категории В и D — 80 рублей. Транспортные средства категории C и D весом больше 3,5 т, а также категории Е на штрафстоянке будут хранить за 160 рублей в час. Стоимость хранения негабаритного транспорта составит 240 рублей в час.