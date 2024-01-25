«Столото» объявило победителей второго этапа конкурса грантов для НКО

«Столото» выбрало четырех победителей второго этапа конкурса грантов для некоммерческих организаций. Они получат по 500 тыс. рублей, сообщила пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей.

Грант выделили петербургскому благотворительному фонду «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица». Средства пойдут на финансирование образовательного курса по инклюзии в корпоративной сфере.

Среди победителей есть еще один петербургский благотворительный фонд — «Рауль», который предложил проект, призванный помочь найти работу людям с инвалидностью, выпускникам коррекционных школ, детских домов и домов-интернатов.

НКО «Дом милосердия кузнеца Лобова» (Ярославская область) получил грант на развитие выездной патронажной паллиативной медицинской помощи тяжелобольным. Средства пойдут на покупку нового автомобиля для выездной патронажной помощи.

Набережночелнинская школа «Омет» для детей с ограниченными возможностями здоровья» (Татарстан) направит деньги на реализацию проекта «Со спортом по жизни», в рамках которого планируется организовать школьный чемпионат и Дни здоровья, а также приобрести две спортивные инвалидные коляски для тренировок в новой секции по легкой атлетике.

Директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман рассказала, что интерес к конкурсу грантов растет. «Если в предыдущем 2022 году мы получили 169 заявок на участие, то только во втором полугодии 2023 года мы получили 174 заявки. И эти заявки приходят от самых разных организаций — социальных учреждений, благотворительных фондов, автономных некоммерческих организаций», — отметила Тубман. По ее словам, в следующем году также планируется провести конкурс грантов — средства в бюджет на это уже заложены.

В 2023 году конкурс проходил дважды. Общая сумма, выделенная для победителей, составляет 4 млн рублей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.