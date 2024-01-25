Эксперт рассказала о правилах поведения при встрече с диким животным

Нельзя прикармливать диких животных, это провоцирует их не бояться людей. Об этом 25 января «Известиям» сообщила директор ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» Светлана Сутырина.

«Ни в коем случае не надо пытаться кинуть хищнику кусок колбасы, что часто бывает с лисами. Лисы, когда их прикормили, часто выходят на дорогу и гибнут под колесами машин. Если животное вышло к человеку, то, скорее всего, с ним что-то не в порядке. Поэтому нужно держаться от него подальше, чтобы животное не напало. Если это ослабленное животное, то оно может воспринять человека как легкую добычу. Повторюсь, не надо прикармливать животных, это провоцирует их не бояться людей, и они в конечном итоге могут подойти ближе и укусить, например, ребенка. Мало того, что пострадает человек, но и судьба животного будет очень печальной: скорее всего, его там отловят, усыпят», — сказала она.

Сутырина рассказала, что кабаны крайне редко проявляют агрессию. Напасть может только самка, защищающая поросят. Обычно все копытные стараются сразу, как только они слышат приближение человека, просто уйти. Приучить их к присутствию человека достаточно сложно, отметила эксперт.

«Привыкнуть жить рядом с человеком могут чаще всего лисы, барсуки, енотовидные собаки. У нас люди не очень ответственно относятся к обращению с отходами. Пищевые остатки могут просто выкинуть за забор. В поселках и деревнях, расположенных рядом с лесом, это всё привлекает диких животных. Нужно всегда вести себя так, чтобы диких животных не привлекать, не кормить на дороге. Тогда каждый будет жить в своем доме, животные — в лесу, а люди— в населенных пунктах», — указала она.

Если вы видите ненормальное поведение со стороны дикого животного, например оно подошло близко к людям, то надо сообщить в полицию или в местную администрацию.

«Оттуда, скорее всего, информацию уже доведут до тех служб, которые ответственны за обращение с дикими животными. Потому что такой зверь, если он раненый или больной, может представлять угрозу для других людей», — заключила Сутырина.

Накануне старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова рассказала «Известиям», по каким признакам можно определить, что лиса заражена бешенством. Так, больную лису можно отличить по внешнему виду: из-за поражения вирусом центральной нервной системы у нее не полностью закрывается челюсть, повышенное слюнотечение, торчит изо рта язык, затуманенный взгляд.