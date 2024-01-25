Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецслужбы Венгрии ликвидировали готовившую захват власти группировку
Мир
В Японии суд приговорил к смертной казни поджигателя анимационной студии Kyoto
Политика
Нарышкин заявил о неизменности целей РФ в СВО перед провокациями НАТО
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до –1 градуса в Москве
Мир
Хуситы объявили о проведении операции против США в Аденском заливе
Общество
Пожар на руднике в Приморском крае потушен
Мир
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападению шиитов
Происшествия
Один человек погиб при обрушении канализационной насосной станции в Новотроицке
Армия
Найдены оба черных ящика сбитого Ил-76 с пленными ВСУ
Мир
The Times узнала о намерении однопартийцев Сунака добиться его отставки
Общество
Сбербанк решил обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской
Мир
Песков назвал чудовищным убийство украинцами своих пленных
Мир
Bloomberg сообщило о неуверенности демократов в победе Байдена на выборах
Мир
Два землетрясения были зафиксированы в Алма-Ате ночью
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей
Сюжет:

Оренбургские власти опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области назвал фамилии всех погибших членов экипажа самолета Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Сообщение появилось 25 января в официальном Telegram-канале властей.

Там отметили, что вся команда состояла из уроженцев Оренбургской области. В списке значатся командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

«Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», — указано в сообщении.

Без обмена: чем обернется атака ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными
Теракт под Белгородом может поставить на паузу все контакты по гуманитарным вопросам между Москвой и Киевом

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.

25 января стало известно, что оба черных ящика сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 найдены и переданы следователям. Это прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Они будут доставлены в пятницу, 26 января, спецрейсом в Москву на расшифровку в лабораторию Минобороны РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же назвал убийство украинских военнопленных со стороны их же соотечественников чудовищным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024