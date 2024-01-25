Оренбургские власти опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76
Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области назвал фамилии всех погибших членов экипажа самолета Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Сообщение появилось 25 января в официальном Telegram-канале властей.
Там отметили, что вся команда состояла из уроженцев Оренбургской области. В списке значатся командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.
«Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», — указано в сообщении.
Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.
Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.
В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.
25 января стало известно, что оба черных ящика сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 найдены и переданы следователям. Это прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Они будут доставлены в пятницу, 26 января, спецрейсом в Москву на расшифровку в лабораторию Минобороны РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же назвал убийство украинских военнопленных со стороны их же соотечественников чудовищным.