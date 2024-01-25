Уборку снега усилили на улицах Ульяновска
В Ульяновске усилили уборку и вывоз снега после сильного снегопада. Рабочие ликвидируют заносы у остановок и пешеходных переходов.
По словам главы Ульяновска Александра Болдакина, в ночь на 25 января работы проходили успешно, вывезено рекордное за зиму количество снега — 187 самосвалов. Мэр проверил ход уборки в Ленинском, Железнодорожном, Засвияжском и Заволжском районах.
«Но усилия надо наращивать. Сегодня в каждом из четырех городских районов мы организуем сразу два комплекса по вывозу снега. Это станет возможным благодаря привлечению дополнительной спецтехники, соответствующий контракт мы заключили накануне», — цитирует Болдакина Ulpravda.ru.
Чтобы ускорить процесс уборки, с каждым погрузчиком будет работать до восьми самосвалов. «Дорремстрою» дано поручение завершить вывоз снега с улиц Кирова и Ленина, а также ликвидировать колею на дорогах, снежные массы возле остановок общественного транспорта и сугробы на подходах к пешеходным переходам.
В последние дни на Поволжье обрушилось рекордное количество осадков. В Татарстане на трассы нанесло до 2 м снежного покрова. В республике отметили, что на ликвидацию последствий непогоды потребуется до двух недель.