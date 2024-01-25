Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецслужбы Венгрии ликвидировали готовившую захват власти группировку
Мир
В Японии суд приговорил к смертной казни поджигателя анимационной студии Kyoto
Политика
Нарышкин заявил о неизменности целей РФ в СВО перед провокациями НАТО
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до –1 градуса в Москве
Мир
Хуситы объявили о проведении операции против США в Аденском заливе
Общество
Пожар на руднике в Приморском крае потушен
Мир
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападению шиитов
Происшествия
Один человек погиб при обрушении канализационной насосной станции в Новотроицке
Армия
Найдены оба черных ящика сбитого Ил-76 с пленными ВСУ
Мир
The Times узнала о намерении однопартийцев Сунака добиться его отставки
Общество
Сбербанк решил обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской
Мир
Песков назвал чудовищным убийство украинцами своих пленных
Мир
Bloomberg сообщило о неуверенности демократов в победе Байдена на выборах
Мир
Два землетрясения были зафиксированы в Алма-Ате ночью
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей

Экс-премьер Украины заявил о разрушенной системе правосудия в стране

Экс-премьер Азаров: на Украине разрушена система правосудия, царит бесправие
0
Фото: РИА Новости/Сергей Старостенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская система правосудия разрушена, в стране царит бесправие. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«На Украине разрушена система правосудия. Мне как человеку, который работал в органах государственного управления, дико смотреть на то, что происходит — отсутствует система правосудия», — написал он в социальной сети Facebook (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Как считает политик, в настоящее время в государстве не реализуется принцип разделения властей. По его мнению, украинские суды не что иное, как «шарашки», которые полностью подчиняются администрации президента Владимира Зеленского.

Азаров подчеркнул, что граждане Украины не имеют возможности отстаивать свои права, а главными нарушителями конституции, по мнению экс-чиновника, стали сам Зеленский и его приближенные.

«Такого нигде в нормальной стране не может быть», — резюмировал он.

В заключение он напомнил, что рано или поздно в стране пройдут президентские выборы и власть Зеленского перестанет быть легитимной.

Завтра кончится рояль: США требуют масштабных перестановок в руководстве Украины
Белый дом намерен перейти к формированию колониальной администрации

Также в этот день полковник армии США в отставке, военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал бегство Зеленского после поражения Украины. Он считает, что после окончания конфликта Зеленский окажется в одном из своих особняков за рубежом. Также Макгрегор заявил, что украинцы просто эксплуатируются в интересах Вашингтона.

Ранее, 11 декабря, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил о поиске Западом для Украины «тряпичного» президента. По его мнению, подобные действия стран западного блока неудивительны. Для них Украина является лишь колонией и площадкой для аномальных политико-экономических экспериментов, считает депутат.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024