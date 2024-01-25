Украинская система правосудия разрушена, в стране царит бесправие. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«На Украине разрушена система правосудия. Мне как человеку, который работал в органах государственного управления, дико смотреть на то, что происходит — отсутствует система правосудия», — написал он в социальной сети Facebook (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Как считает политик, в настоящее время в государстве не реализуется принцип разделения властей. По его мнению, украинские суды не что иное, как «шарашки», которые полностью подчиняются администрации президента Владимира Зеленского.

Азаров подчеркнул, что граждане Украины не имеют возможности отстаивать свои права, а главными нарушителями конституции, по мнению экс-чиновника, стали сам Зеленский и его приближенные.

«Такого нигде в нормальной стране не может быть», — резюмировал он.

В заключение он напомнил, что рано или поздно в стране пройдут президентские выборы и власть Зеленского перестанет быть легитимной.

Также в этот день полковник армии США в отставке, военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал бегство Зеленского после поражения Украины. Он считает, что после окончания конфликта Зеленский окажется в одном из своих особняков за рубежом. Также Макгрегор заявил, что украинцы просто эксплуатируются в интересах Вашингтона.

Ранее, 11 декабря, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил о поиске Западом для Украины «тряпичного» президента. По его мнению, подобные действия стран западного блока неудивительны. Для них Украина является лишь колонией и площадкой для аномальных политико-экономических экспериментов, считает депутат.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.