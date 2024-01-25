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Конгрессмен США заявил об отказе выделять какие-либо деньги Украине

Конгрессмен Рой: Киеву не дадут ни единого доллара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украина не получит деньги от США, пока граница страны не будет защищена от мигрантов. Об этом 23 января заявил член палаты представителей от штата Техас Чип Рой.

«Пока администрация Джо Байдена на самом деле не сделает ничего, чтобы остановить приток беженцев и защитить границу с США, Киеву не дадут ни единого доллара. Наша страна не может продолжать вкладывать деньги в Украину, если в то же время будет разрушена наша собственная граница», — приводит его слова телеканал Welt.

Рой заявил, что многие американцы не понимают, зачем необходимо выделять деньги Украине. Он также призвал европейские страны вкладывать больше средств, вместо того чтобы предъявлять требования США.

Приграничное расстройство: миграционный кризис в США лишает Украину денег
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Ранее в этот же день сообщалось, что Соединенные Штаты, которые не способны отправить необходимые Украине боеприпасы и ракеты, проведут ежемесячную встречу с представителями около 50 стран контактной группы по оказанию военной помощи государству. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что на встрече 23 января речь пойдет о более долгосрочных потребностях. По ее словам, на данный момент США не могут оказать помощь в обеспечении безопасности, но это продолжают делать партнеры государства.

22 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат помогать.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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