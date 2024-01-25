Множество нарушений выявили в инфекционной детской больнице в Якутске
Прокуратура Якутска провела проверку детской инфекционной клинической больницы после публикаций в мессенджерах о нарушениях законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Об этом в четверг, 25 января, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ИА YakutiaMedia, в ходе проверки правоохранители выявили дефекты отделки, следы протеканий и плесени на стенах, повреждения покрытия, отсутствие отделений боксами в палатах и другие.
Прокуратура внесла главному врачу медучреждения представление, а также обратилась с иском в суд о необходимости устранить выявленные нарушения. К настоящему момент иск уже рассмотрен, требования удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило, пишет ИА SakhaNews.