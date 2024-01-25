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Песков: следствие по атаке на Ил-76 нужно, чтобы изучить преступление Киева

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Президент Украины Владимир Зеленский, который призывает провести международное расследование по катастрофе самолета Ил-76, не далек от истины и подобное расследование действительно необходимо, так как преступление совершает сам киевский режим. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», — отметил официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он также указал, что убийство украинских военнопленных, которые находились на борту российского самолета и буквально через сутки должны были оказаться дома, со стороны их же соотечественников является чудовищным. Песков добавил, что не может прокомментировать возможную приостановку обмена военнопленными и переадресовал этот вопрос в Минобороны.

Бортовое падение: самолет с пленными украинцами рухнул в Белгородской области
По данным Минобороны РФ, Ил-76 был намеренно сбит силами ВСУ

Ранее, 24 января, после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, Зеленский объявил об отмене своей поездки по стране, назначенной на 25 января. Позже он прокомментировал трагедию, заявив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ. Радиолокационные средства РФ зафиксировали пуск двух украинских ракет

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку. 25 января стало известно, что найдены оба черных ящика сбитого самолета.

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