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Нарышкин предупредил о возможных провокациях Запада из-за провала на Украине

Нарышкин: проигрывающий на Украине Запад устроит провокации против РФ
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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В настоящее время вероятность проведения западными странами провокаций против России очень высока, поскольку они терпят поражение на Украине. Об этом 25 января сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в беседе с «РИА Новости».

При этом он отметил, что эффект от этих провокаций не будет продолжительным.

«В нашем современном мире любая тайная информация, в том числе и ложь, очень быстро становится явной», — добавил глава СВР.

По словам Нарышкина, спровоцированный Западом кризис на Украине демонстрирует массу примеров, что союзники Киева готовы на самые гнусные провокации, чтобы изменить ход событий в свою пользу, передает «Газета.Ru».

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Ранее в этот день директор СВР также подчеркнул, что попытки западных государств заставить Россию отказаться от целей спецоперации через заявления о «планах нападения РФ на страны НАТО» бессмысленны. Он указал, что подобные высказывания являются информационной войной ради оправдания гибридной агрессии Запада против России.

До этого, 16 января, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США и их союзникам стоит порадоваться, что Россия сдержанно реагирует на их провокации.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

Западные государства усилили давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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